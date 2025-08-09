Η Κροατία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Δανία (100-71) για τα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον θέλει μια ακόμη νίκη για να προκριθεί!

Η Κροατία δεν αστειευόταν απέναντι στην Δανία και την συνέτριψε με 100-71 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Χρβάτσκα» έφτασε στο 2-0 και με μια νίκη ακόμη θα εξασφαλίσει από τώρα την πρόκρισή της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βέβαια, με δεδομένο πως την Νορβηγία την κέρδισε με +33 (68-101) εκτός και την Δανία με +29 (100-71) εντός, καταλαβαίνουμε πως δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα.

Στα του αγώνα, η Κροατία από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο είχε τον έλεγχο, με την διαφορά να είναι από το 10' ήδη διψήφια και την συνέχεια να αποτελεί μια τυπική διαδικασία.

Ο Τζέιλεν Γκριν με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σάριτς και από 12 οι Νάκιτς και Χεζόνια.

Ο Ντιμπά με 17 πόντους , ο Γιένσεν με 14 και ο Γουέμπ με 13 ήταν οι διψήφιοι της Δανίας.

Δανία και Νορβηγία συγκρούονται στον τελικό της δεύτερης θέσης την Τετάρτη (13/8), ενώ η Κροατία στην συνέχεια θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Νορβηγία εντός (16/8) και την Δανία εκτός (20/8).

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 56-43, 77-59, 100-71