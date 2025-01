Η FIBA σύστησε μέσω των Social Media στον κόσμο το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027 που πρόκειται να διοργανωθεί στο Κατάρ, με τον Καρμέλο Άντονι να είναι το κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ θα διοργανωθεί το 2027 στο Κατάρ και η FIBA με ένα όμορφο βίντεο που ανάρτησε στα Social Media μεταφέρει την... πρώτη γεύση της διοργάνωσης στο κοινό.

Σε ρόλο πρωταγωνιστή ο «θρυλικός» παλαίμαχος αστέρας του ΝΒΑ, Καρμέλο Άντονι ο οποίος φιγουράρει στο βίντεο με αραβική αμφίεση, προσδίδοντας ιδιαίτερο άρωμα και κύρος στην παρουσίαση της διοργάνωσης.

Ο «Μέλο» έπαιξε συνολικά σε 1343 αγώνες στο ΝΒΑ από το 2003 μέχρι το 2022, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Νάγκετς, Νικς, Θάντερ, Ρόκετς, Μπλέιζερς και Λέικερς, έχοντας σκοράρει στην καριέρα του 28289 πόντους, επίδοση που τον κατατάσσει στην 12η θέση της λίστας με τους σκόρερ όλων των εποχών.

World Cup so nice, he gotta do it twice. @carmeloanthony is your #FIBAWC 2027 Qatar ambassador 🌏 #StepItUp pic.twitter.com/zu48WG9cBe