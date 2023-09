Τζορτζ κόντρα σε Αντετοκούνμπο - Λάιλς: «Γι' αυτό είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής στο ΝΒΑ»

Ο Πολ Τζορτζ διαφώνησε με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόα Λάιλς για την άποψη τους πως οι NBAers με δαχτυλίδι δεν είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές.

Η Team USA απέτυχε παταγωδώς στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τα social media να γεμίσουν με την ατάκα του σπρίντερ Νόα Λάιλς περί Πρωταθλητών Κόσμου. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής είχε αναρωτηθεί πως γίνεται να αποκαλούνται «παγκόσμιοι πρωταθλητές» όσοι παίρνουν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, αφού είναι μια λίγκα που αφορά τις ΗΠΑ και όχι όλο τον κόσμο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τάχθηκε στο πλευρό του: «Ήθελα τόσο πολύ να τον υπερασπιστώ. Ενώ είπε κάτι τόσο προφανές δέχτηκε τόση κριτική, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Μοιάζει με αλαζονεία. Δεν μπορείς να λες ότι είσαι Πρωταθλητής Κόσμου επειδή παίζεις στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Η μόνη ομάδα που μπορεί να πει ότι είναι Πρωταθλήτρια κόσμου, είναι η Γερμανία, που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή. Συμφωνώ απόλυτα με τον Λάιλς».

Όμως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, όπως αυτή που κατέθεσε ο Πολ Τζορτζ: «Έχει δίκιο από τεχνικής άποψης. Σαν αθλητής των ΗΠΑ, έχει δίκιο με το να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής και να κερδίσεις το χρυσό. Αλλά αν είσαι στο ΝΒΑ, που είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου με παίκτες από όλο τον κόσμο, τότε είσα παγκόσμιος πρωταθλητής».

