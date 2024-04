Ο Καουάι Λέοναρντ δεν θα παίξει στο τέταρτο παιχνίδι των Κλίπερς με τους Μάβερικς.

Η σειρά ανάμεσα στους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Ντάλας Μάβερικς συνεχίζεται σε λίγες ώρες, απόψε Κυριακή (28/4, 22:30), στο Τέξας, με την ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς να έχει αποκτήσει το προβάδισμα με 2-1.

Από την πλευρά τους, οι Κλίπερς, δεν θα έχουν στη διάθεσή τους, έναν από τους βασικούς παίκτες, τον Καουάι Λέοναρντ. Ο λόγος που θα παραμείνει εκτός δράσης, είναι μία φλεγμονή στο γόνατο.

Τη φετινή σεζόν, ο 32χρονος φόργουορντ έχει κατά μέσο όρο από 23,7 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 6,1 ριμπάουντ και μοιράζει 3,6 ασίστ σε 34,3 λεπτά εντός παρκέ.

