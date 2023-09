Ο Ντίλον Μπρουκς οδηγεί τον Καναδά στο πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού του Mundobasket 2023 απέναντι στις ΗΠΑ, μετρώντας 21 πόντους και 5/5 τρίποντα.

Ο Ντίλον Μπρουκς είναι μία περίεργη πάστα παίκτη. Οι περισσότεροι τον λογίζουν ως έναν προβληματικό χαρακτήρα, ο οποίος συνηθίζει να προκαλεί και όταν πρέπει να πιστοποιήσει τα λόγια του, δεν το καταφέρνει.

Στον μικρό τελικό του Mundobasket 2023, ανάμεσα στον Καναδά και τις ΗΠΑ, ο γκαρντ των Χιούστον Ρόκετς, πλέον, απέδειξε ότι μπορεί να είναι και κομβικός για την ομάδα του, όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι.

THERE'S NO STOPPING DILLON BROOKS! 😤



5/5 from three in the first half.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/tv29L2RWYU