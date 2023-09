Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον μικρό τελικό του MundoBasket 2023, αφού Ίνγκραμ, Μπανκέρο και Τζάρεν Τζάκσον Τζ. ταλαιπωρούνται από ίωση. Αποστολή στη Μανίλα: Δημήτρης Οικονόμου.

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα παραταχθούν οι ΗΠΑ στον μικρό τελικό του MundoBasket απέναντι στον Καναδά (11:30). Μετά τον Μπράντον Ίνγκραμ που δεν αγωνίστηκε στον ημιτελικό απέναντι στους Γερμανούς και οι Πάολο Μπανκέρο, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ θα μείνουν εκτός.

Αμφότεροι οι δύο ψηλοί του Κερ ταλαιπωρούνται από ίωση, όπως ακριβώς και ο Ίνγκραμ και έτσι δε θα βοηθήσουν τους υπόλοιπους Αμερικανούς στην προσπάθεια για το χάλκινο.

Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για την παρέα των ΗΠΑ, μιας και οι δύο ψηλοί έμειναν εκτός, με τον Γουόκερ Κέσλερ τον μοναδικό που παραμένει ενεργός!

