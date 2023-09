Ο αγώνας κατάταξης για τις θέσεις 7-8 στο Mundobasket 2023 ανάμεσα στην Ιταλία και τη Σλοβενία ήταν ο τελευταίος για τον Τζίτζι Ντατόμε που αποθεώθηκε από συμπαίκτες, προπονητές και τον κόσμο όταν πέρασε στον πάγκο στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αποστολή στη Μανίλα: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Ο Τζίτζι Ντατόμε είχε προαναγγείλει ότι οι αγώνες στο Mundobasket 2023 θα ήταν οι τελευταίοι της τεράστιας καριέρας του που άρχισε πριν από 20 χρόνια, όταν εντάχθηκε στη Σιένα και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 9/9 στη Μανίλα.

Η Ιταλία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο κόντρα στη Σλοβενία για τις θέσεις 7-8 και ο Νικολό Μέλι έκανε σκόπιμα φάουλ στον Λούκα Ντόντσιτς στα 3:26 για το φινάλε του αγώνα, δίνοντας την ευκαιρία στον Ντατόμε να περάσει στον πάγκο ως αλλαγή και να αποθεωθεί!

Ο σπουδαίος Ιταλός φόργουορντ δέχτηκε το παρατεταμένο χειροκρότημα από τον κόσμο ενώ οι συμπαίκτες του στην Εθνική ομάδα και οι προπονητές του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν. Ο Ντατόμε, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Ιταλία στο EuroBasket 2007 δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του αφού έβαλε τα κλάματα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από το τζάμπολ.

