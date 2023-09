Ο Όστιν Ριβς «πάτησε» ένα τρίποντο και πανηγύρισε μπροστά στον Καρμέλο Άντονι, με τον χαρακτηριστικό τρόπο που το έκανε και ο Μέλο.

Γερμανία και ΗΠΑ «κοντράρονται» για μια θέση στον τελικό του Mundobasket 2023, σε έναν αγώνα που προμηνύει ένα συγκλονιστικό φινάλε. Στη πρώτη περίοδο, ο Ριβς πέτυχε σημαντικούς πόντους, ωστόσο ένα συγκεκριμένο τρίποντο, έγινε αντικείμενο θετικών συζητήσεων.

Με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Καρμέλο Άντονι έδειξε τον ενθουσιασμό του ο Όστιν Ριβς, έπειτα από ένα εύστοχο τρίποντο στον ημιτελικό με τη Γερμανία.

Μάλιστα, ο Καρμέλο Άντονι βρισκόταν στη «Mall Of Asia Arena», βλέποντας τον νεαρό Αμερικανό να κάνει αυτή τη κίνηση.

Ο πρώην σταρ του ΝΒΑ είναι ένας από τους φετινούς πρεσβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, βρίσκεται στη Μανίλα και παρακολουθεί από κοντά την τελική φάση της διοργάνωσης.

