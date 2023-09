O Mανού Τζινόμπιλι αποθέωσε τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για την εμφάνιση του κόντρα στον Καναδά.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι απολαυστικός για άλλη μια φορά με τη φανέλα της Σερβίας. Ο Μπόγκι έκανε ότι ήθελε την άμυνα του Καναδά στον ημιτελικό στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα του Φερνάντεζ δεν μπορούσε με τίποτα να βρει το αντίδοτο. Ο παίκτης των Χοκς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ και το φοβερό 83% στα σουτ. Άλλο ένα ρεσιτάλ για τον ηγέτη των Σέρβων.

Όλα αυτά τα παρακολουθεί ένας θρύλος του παγκοσμίου μπάσκετ και της Αργεντινής. Ο σπουδαίος Μανού Τζινόμπιλι με ανάρτηση του στο twitter αποθέωσε τον Μπογκντάνοβιτς για την εμφάνιση του. Ξέρει να εκτιμά τους μεγάλους παίκτες ο τεράστιος Μανού!

Δείτε την ανάρτηση του

A determined Bogi is the scariest player on Earth 🤯



He finished the first half with 15 PTS, 2 REB 3 AST on 83% FG 🔥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/d7fbMwK7q9