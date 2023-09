Η Σερβία πέταξε στα ημιτελικά και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat γράφει για τον ηγέτη της, τον σπουδαίο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς που νιώθει σαν Θεός όταν παίζει για την πατρίδα του.

Οι Λιθουανοί έπαιξαν πολύ όμορφο, ελκυστικό μπάσκετ στο τουρνουά, όμως όταν μπροστά τους εμφανίστηκε στον δρόμο τους η Σερβία του Πέσιτς, είχαν πρόβλημα. Η παρέα του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς διάβασε όλες τις αδυναμίες τους, τις... χτύπησε και με μπροστάρη τον ηγέτη Μπόγκι, ετοιμάζεται για το βάθρο του Mundobasket. Οι Σέρβοι... βρέθηκαν στα σχοινιά μετά την ήττα από την Ιταλία, όμως στα κρίσιμα ματς με Δομινικανή Δημοκρατία και Λιθουανία έδειξαν χαρακτήρα. Φανέρωσαν την κλάση τους. Μα το σημαντικότερο, είχαν στο παρκέ έναν ηγέτη που κάθε προπονητής ονειρεύεται να έχει στη 12άδα του, τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Η Σερβία βίωσε δύσκολες ώρες μετά την ήττα από την Ιταλία, αφού αναγκάστηκε να πάει σε έναν... τελικό πρόκρισης με τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού όποια ομάδα νικούσε θα περνούσε στην επόμενη φάση. Και εκεί οι Σέρβοι έκαναν πλάκα στον Τάουνς και τους συμπαίκτες του, διαλύοντας τους. Ο Μπογκντάνοβιτς τους... εκτέλεσε με χειρουργική ακρίβεια. Και δεν είμαστε καθόλου υπερβολικοί. Ο άνθρωπος δεν γινόταν να αστοχήσει με τίποτα. Τελείωσε το ματς με 20 πόντους, 7/7 σουτ, 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα. Άχαστος, αψεγάδιαστος, αρχοντικός, ηγέτης.

Οι Σέρβοι πέρασαν τον πρώτο σκόπελο και θα έπρεπε να ανταποκριθούν σε άλλο ένα ματς που θα έκρινε πρόκριση, αυτή τη φορά στα ημιτελικά. Και ο Μπογκντάνοβιτς ήταν και πάλι εκεί για να σπρώξει την ομάδα του στο πρώτο ημίχρονο και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις πρόκρισης. Έδωσε στη Σερβία το flow που χρειαζόταν, ενώ ο Πέσιτς με το σπουδαία διάβασμα του, το πήρε από τον αντίπαλο, τσακίζοντας του τα φτερά. Ο σταρ των Χοκς μέτρησε 18 πόντους με 8/10 σουτ στον πρώτο ημίχρονο, ενώ τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 9/13 σουτ, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Άλλη μια παράσταση του Μπογκντάνοβιτς, εκεί που σφίγγουν τα... γάλατα. Πάντα ο Μπογκντάνοβιτς βγαίνει μπροστά στα ματς που δεν έχουν γυρισμό με τη Σερβία.

Bogdan Bogdanovic turned in yet another terrific offensive outing to tow Serbia to the Semi-Finals and earn TCL Player of the Game honors 💪



📊 21 PTS | 4 REB | 69.2% FG | 2 STL | 25 EFF#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 | #InspireGreatness pic.twitter.com/i7ze3Rmfjo