Ο Ντάβις Μπέρτανς ξεκίνησε εντυπωσιακά τον προημιτελικό Γερμανία - Λετονία για το Mundobasket 2023, μετρωντας 3/3 τρίποντα.

Ο Ντάβις Μπέρτανς μπήκε στη... ζώνη από νωρίς στον προημιτελικό της Γερμανίας με τη Λετονία για το Mundobasket 2023. Επιχείρησε τρία τρίποντα, το ένα πιο δύσκολο από το άλλο και άρχισε το ματς με 3/3 σουτ τριών πόντων.

Το πρώτο ήταν το πιο εύκολο. Το δεύτερο ήρθε από τη γωνία, χωρίς ισορροπία και πάνω σε άμυνα, ενώ το τρίτο ήταν το πιο δύσκολο.

Μετά από επιθετικό ριμπάουντ της Λετονίας, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μπέρτανς, ο οποίος δεν δίστασε από τα οκτώ μέτρα να σηκωθεί και δικαιώθηκε.

Δείτε το βίντεο:

