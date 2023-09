Ο Μπράντον Ίνγκραμ προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με κάρφωμα όμως βρήκε με τον αγκώνα στο πρόσωπο τον Νικολό Μέλι και άφησε τα... σημάδια του στον Ιταλό φόργουορντ.

Οι ΗΠΑ προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Mundobasket 2023 έπειτα από τη νίκη επί της Ιταλίας, περιμένοντας πλέον τον αντίπαλο που θα προκύψει από τον νικητή του προημιτελικού Γερμανία - Λετονία (6/9, 11:45).

Στα 3' για το τέλος της τρίτης περιόδου και με τον δείκτη του σκορ στο 36-73 για τους Αμερικανούς, ο Μπράντον Ίνγκραμ πήρε τα βήματα και τελείωσε τη φάση με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Νικολό Μέλι.

Μόνο που ο παίκτης των Πέλικανς βρήκε με τον αγκώνα στο πρόσωπο του Ιταλού φόργουορντ, αφήνοντας τα... σημάδια του και χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ. Ο Ίνγκραμ τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους (1/2 βολές, 2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ ενώ σε ό,τι αφορά τον Μέλι, είχε 5 πόντους με 2/7 σουτ, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Brandon Ingram almost sent Melli to the MultiVerse. 😮



Gets called for an Unsportsmanlike Foul because of it. 🤣 #FIBAWC pic.twitter.com/rCIDIROVcC