Ο Ντένις Σρούντερ με ένα φοβερό double double καθάρισε τη Σλοβενία και οδήγησε την Γερμανία στην πρωτιά του ομίλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

Η Γερμανία έδειξε την ποιότητα της και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου, περιμέντας τον προημιτελικό του Mundobasket με την Λετονία πλέον. Ο Ντένις Σρούντερ σε άλλο ένα ματς ήταν απολαυστικός. Ο σταρ των Γερμανών έχει καλομάθει τη χωρα του σε σπουδαίες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας τον διάδοχο στην μετά Ντιρκ Νοβίτσκι εποχή.

Απέναντι στους Σλοβένους έδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ κερδίζοντας τη μάχη με τον Ντόντσιτς. O Dennis The Menace τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 10 ασίστ, γράφοντας το double double.

Το Mundobasket 2023 και όλη η δράση από το μεγάλο μπασκετικό γεγονός με την εγκυρότητα του Gazzetta.gr! Αγωνιστικά νέα από την Εθνική Μπάσκετ και όλες τις ομάδες, πρόγραμμα και αποτελέσματα αγώνων σε συνεχή ροή ειδήσεων για να μη χάσετε στιγμή από τα όσα συμβαίνουν στο Mundobasket 2023!

Δείτε τις καλύτερες στιγμές

📊 24 PTS I 10 AST



Dennis Schröder's double-double earns him TCL Player of the Game! #FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 I #InspireGreatness pic.twitter.com/HUIrQqKo86