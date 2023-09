Βούρκωσε ο Ζούρος: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα 8 χρόνια»! (vid)

Ο Ηλίας Ζούρος οδήγησε τη Γεωργία στις 16 καλύτερες ομάδες του Mundobasket και δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα με την Αυστραλία.

Η Γεωργία του Ηλία Ζούρου συμμετείχε στο Mundobasket για πρώτη φορά στην ιστορία της, φτάνοντας ως τους «16» της διοργάνωσης υπό τις οδηγίες του Έλληνα προπονητή.

Ο Ζούρος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής τον Φεβρουάριο του 2016, αντικαθιστώντας τον Ιγκόρ Κοκόσκοφ στην άκρη του πάγκου και οδηγώντας τους Γεωργιανούς στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στο Προολυμπιακό τουρνουά.

Η Γεωργία έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο Mundobasket 2023 με την ήττα από την Αυστραλία και ο 57χρονος κόουτς δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του στα αποδυτήρια, ευχαριστώντας τους παίκτες του.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Για όλα όσα κάνατε για 'μένα αυτά τα 8 χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου! Σας αγαπώ όλους. Έδωσα τη ψυχή μου. Δώσατε τη ψυχή σας. Σας ευχαριστώ για όλα» ήταν το μήνυμα του Έλληνα προπονητή που βούρκωσε.

