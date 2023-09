Κινέζος δημοσιογράφος ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα από τις Φιλιππίνες! (vid)

Η Κίνα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Mundobasket 2023 με την ήττα από τις Φιλιππίνες και ο δημοσιογράφος που κάλυψε τον αγώνα ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος της αναμέτρησης!

Η Κίνα συμμετείχε σε Παγκόσμιο Κύπελλο για δέκατη φορά, μετρώντας πέντε παρουσίες στις τελευταίες έξι διοργανώσεις και δίνοντας διαβατήριο στον φόργουορντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κάιλ Άντερσον προκειμένου να πετύχει κάτι καλό στο τουρνουά που φιλοξενήθηκε φέτος στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία.

Παρ' όλα αυτά, οι Κινέζοι περιορίστηκαν στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 17-32, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους με την ήττα από τις Φιλιππίνες και χάνοντας το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που τσέκαρε η Ιαπωνία, όσον αφορά την ασιατική ζώνη.

Έπειτα, μάλιστα, από την ήττα από τις Φιλιππίνες, ο Κινέζος δημοσιογράφος που κάλυψε τον αγώνα, ξέσπασε σε κλάματα on camera! Παρεμπιπτόντως, ήταν η πρώτη ήττα της Κίνας από ομάδα της Ασίας σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς τερμάτισε στην τελευταία θέση του Group M με ρεκόρ 1-4.

