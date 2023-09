Ο Τζόρνταν Κλαρκσον σταμάτησε στους 34 πόντους στην εύκολη επικράτηση των Φιλιππίνων απέναντι στην Κίνα με σκορ 96-75 στο φινάλε και των δύο ομάδων στο Mundobasket 2023.

Ο Τζόρνταν Κλάρκσον με μία ασύλληπτη εμφάνιση, έδωσε μία απίστευτη παράσταση στην τελευταία εμφάνιση των Φιλιππίνων και της Κίνας (νίκη για τους πρώτους με σκορ 96-75) στο Mundobasket 2023.

Ο γκαρντ των Γιούτα Τζαζ τελείωσε το ματς με 34 πόντους (6/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/9 βολές, μαζί με 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο σε 33:16), ωστόσο το κατόρθωμά του είναι πως κατάφερε να σημειώσει τους 20 από τους 34 πόντους τους σε διάστημα τεσσάρων αγωνιστικών λεπτών!

FLAMETHROWER 🔥🔥🔥



JORDAN CLARKSON SCORES 20 PTS IN LESS THAN 4 MINUTES 🤯😳#FIBAWC x #WinForPilipinas 🇵🇭 pic.twitter.com/07XEDOroUl