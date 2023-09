Ο Άντονι Έντουαρντς με μια καταπληκτική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να «ξεκολλήσει» τις ΗΠΑ και να φτάσουν στην τελική επικράτηση επί του Μαυροβουνίου.

Κρύος ιδρώτας έλουσε τις ΗΠΑ για τρία δεκάλεπτα απέναντι στο Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Νίκολα Βούτσεβιτς έκανε μια υπερπροσπάθεια κόντρα στο σύνολο του Στιβ Κερ, όντας μόλις έναν πόντο μπροστά ημίχρονο (37-38).

MundoBasket 2023, ΗΠΑ - Μαυροβούνιο 85-73: Τα... χρειάστηκε η Team USA

Μάλιστα, η Team USA δεν κατάφερε να πάρει μια διαφορά ασφαλείας, ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, μέχρι να έρθει η τέταρτη περίοδος και να «καθαρίσει» το παιχνίδι.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο, με 0/5 σουτ. Όμως, σε τρίτη και τέταρτη περίοδο, πέτυχε 17 πόντους με 7/11 συνολικά, όντας ένας εκ των πρωταγωνιστών των Ηνωμένων Πολιτειών.

❌ Anthony Edwards in the first half: 0 points, 0/5 FG



✅ Anthony Edwards in the second half: 17 points, 7/11 FG#FIBAWC x WinForUSA pic.twitter.com/7rzmcztEUQ