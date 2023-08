Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας... ταχυδακτυλουργός πάνω στο παρκέ και το έδειξε κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο σταρ του Παγκοσμίου ο Λούκα Ντόντσιτς και δεν σταματά να το δείχνει σε κάθε ευκαιρία. Ο σταρ των Σλοβένων κάνει... μάγκες τους συμπαίκτες του με τις φοβερές ασίστ που βγάζει, ελέγχοντας απόλυτα το παιχνίδι. Ο Luka Magic έβγαλε μια απίθανη no look ολόκληρου γηπέδου, ενώ σε μια άλλη φάση... έστειλε δύο αμυντικούς για να βρει με υπέροχο τρόπο τον Ζίγκα Ντίμετς.

Τα λόγια είναι περιττά για τον Λούκα

Luka steals to dish it behind his back to Ziga! 🔥 #FIBAWC x #WinForSlovenia 🇸🇮 pic.twitter.com/ihO7PTc1F2