O Εξέιβιερ Κουκς κατέβασε 10 επιθετικά ριμπάουντ κόντρα στους Ιάπωνες και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 30ετίας σε Mundobasket.

Οι Αυστραλοί επιικράτησαν εύκολα της Ιαπωνίας και προκρίθηκαν στη φάση των 16, δείχνοντας την ποιότητα τους. Ο Εξείβιερ Κουκς έκανε σπουδαίο ματς και τελείωσε με 24 πόντους, 16 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 10 ήταν επιθετικά. Αυτά τα 10 επιθετικά αποτελεί και την κορυφαία επίδοση σε Mundobasket την τελευταία 30ετία μαζί με τα 10 επιθετικά ριμπάουντ που είχε κατεβάσει o Γιανίκ Μορέιρα με τη φανέλα της Ανγκόλα κόντρα στην Αυστραλία το 2014.

Ο Μορέιρα στο παρελθόν έπαιξε σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Κολοσσό, ενώ ο Κουκς τη σεζόν που πέρασε, αγωνίστηκε στους Γουίζαρντς και το ΝΒΑ, όπου είχε 3.8 πόντους. Πάντως ο Αυστραλός φόργουορντ θα θυμάται για πολλά χρόνια την εμφάνιση του κόντρα στους Ιάπωνες.

