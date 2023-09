Ο Ρόνταε Χόλις-Τζέφερσον πρόσφερε μερικές μαγικές παραστάσεις με τη φανέλα της Ιορδανίας και το Gazzetta στέκεται στον άνθρωπο που πάλεψε με κάθε τρόπο να μας θυμίσει τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.

Μπαίνοντας στο Παγκόσμιο, η Ιορδανία δεν είχε να... πει πολλά σύμφωνα με τον περισσότερο κόσμο. Ήταν το φαβορί για την τελευταία θέση του ομίλου, την οποία τελικά και κατέκτησε. Ωστόσο πάλεψε το ματς με την Εθνική μας, ενώ άγγιξε τη νίκη κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, χάνοντας στην παράταση.

Αλλά ένας τύπος τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα με τα όσα κάνει στο παρκέ. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ρόνταε Χόλις-Τζέφερσον. Ο σταρ των Ιορδανών και πρώην NBAer δημιουργεί σε πολλούς λάτρεις του αθλήματος όμορφα συναισθήματα, όταν πιάνει τη μπάλα στα χέρια του. Παλεύει με όλες του τις δυνάμεις να μας θυμίσει τον τεράστιο Κόμπι Μπράιαντ. Φυσικά πως γίνεται να τον ξεχάσεις τον τεράστιο Black Mamba; Δεν γίνεται, απλά ο Χόλις-Τζέφερσον τον τιμά με κάθε κίνηση του, κάθε πανηγυρισμό του, κάθε μεγάλο σουτ που βάζει.

Ο θρύλος των Λέικερς που έφυγε τόσο άδικα και γρήγορα από τη ζωή μαζί με την κορούλα του σε αεροπορικό δυστύχημα, αγάπησε το άθλημα και το υπηρέτησε με αφοσίωση και σεβασμό, χαρίζοντας στον κόσμο μυθικές στιγμές. Το στυλάκι, η τελειότητα με την οποία εκτελούσε τα σουτ, η μπασκετική μαγεία που έβγαζε σε κάθε του κίνηση.

Ο Κόμπι ήταν μοναδικός, ξεχωριστός, αξεπέραστος, ηγέτης. Ζούσε και ανέπνεε για το μπάσκετ. Ο Χόλις-Τζέφερσον έχει το απόλυτο respect γιατί δείχνει να έχει μελετήσει πολύ τον Κόμπι και το βγάζει στα γήπεδα. Είχαμε ανάγκη να πάρουμε μια τζούρα Κόμπι, ακόμα και αν αυτός παίζει μονάκι στη γειτονιά των αγγέλων με την Τζίτζι, την κορούλα του. Και αυτή τη τζούρα μας την πρόσφερε ο Ρόνταε. Παρουσιάστηκε σαν... άγγελος στα παρκέ της Ασίας και κανει το κομμάτι του, τρελαίνοντας τον κόσμο που όταν σούταρε, φώναζε «Κόμπι».

«Υπάρχει μόνο ένας Κόμπι»

Στην ήττα της Ιορδανίας από τη Νέα Ζηλανδία (95-87 στην παράταση) έκανε πράματα και θάματα. Σημείωσε 39 πόντους (την κορυφαία επίδοση στη φετινή διοργάνωση με 11/20 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 14/18 βολές), ανάμεσά τους και ένα τετράποντο που οδήγησε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο. Κάθε φορά που ήταν στη γραμμή των βολών, το κοινό φώναζε «Κόμπι, Κόμπι» και ο Χόλις - Τζέφερσον το απολάμβανε.

«Σημαίνει πολλά, είναι τιμή. Υπήρχε μόνο ένας Κόμπι, αλλά να αισθάνομαι τόση αγάπη και ενέργεια, ειδικά στα τελευταία λεπτά και να βάζω αυτά τα μεγάλα σουτ, ο Θεός είναι μαζί μου και ο Κόμπι ήταν μαζί, σίγουρα», είπε ο παίκτης της Ιορδανίας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Φίλε, ήθελα να νικήσω. Όλοι φώναζαν να σουτάρω και αυτό έκανα. Ήθελα να βρίσκομαι εδώ, έχω παίξει σε πολλά μέρη και επίπεδα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο. Η ομάδα είναι υπέροχη, όλοι είναι εξαιρετικοί, δεν έχω κανένα παράπονο».

Όταν θύμισε Κόμπι

Αρχικά στο τετράποντο κόντρα στην Νέα Ζηλανδία που έστειλε το ματς στην παράταση, μας έφερε στο μυαλό τον αξεπέραστο θρύλο των Λέικερς. Ο τρόπος πού κάθεται στο παρκέ και πανηγυρίζει με τη γροθιά είναι γεμάτη... Κόμπι. Ξεχειλίζει Κόμπι.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

Πάμε και στην καρφωματάρα που έκανε στο ίδιο ματς. Πάτησε γερά και με το αριστερό διέλυσε τον Ντιλέινι σε μία από τις πτήσεις του τουρνουά. Ακόμα μια φάση που σίγουρα θα έκανε περήφανο τον Κόμπι γιατί και εκείνος μας έχει δώσει τέτοια και φυσικά ακόμα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON WITH THE DUNK OF THE TOURNAMENT! 🤯#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/auxnJxUFgl — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

Πάμε και στην μηχανική στο σουτ. Εντάξει ο Κόμπι το είχε πάει σε άλλο επίπεδο, τόσο αρχοντικός, τόσο μπασκετικό στυλάκι. Η τελειότητα! Όμως και ο Τζέφερσον το κάνει καλά, το παλεύει και το έχει φτάσει σε καλό επίπεδο. To γύρισμα, η εκτέλεση. Όλα σε θυμίζουν Κόμπι! Δείτε ένα σουτάκι μέσης απόστασης κόντρα στους Tall Blacks.

Rondae Hollis-Jefferson today:



39 points

8 rebounds

4 assists



“God was with me and Kobe was with me, for sure.”



pic.twitter.com/mLDiG8ZqLB August 28, 2023

Κόντρα στην Εθνική μας στο πρώτο ματς έδειξε όλα αυτά τα... μαγικά και μας προετοίμασε για όσα θα ακολουθήσουν. Φανέρωσε την λατρεία του για τον Κόμπι. Κινείται και μιμείται τον Κόμπι. Όσο μπορεί να γίνει αυτό. Ειδικά στη φάση που ξεφεύγει από Ρογκαβόπουλο και Λαρεντζάκη, σηκώνεται για τρεις, ευστοχεί και στη συνέχεια προεκτείνει το αριστερό του πόδι μπροστά. Κάθεται μια στιγμή να κοιτά και μετά φεύγει για την άμυνα. Πόσο Κόμπι!

To παραλίγο triple double και η τζούρα από Τζόρνταν

Rondae Hollis-Jefferson near triple-double



26 PTS

8 REB

10 AST (1 TOV)



Third in total World Cup points. pic.twitter.com/iatKNAQeuy — StatMuse (@statmuse) September 2, 2023

Ο Χόλις Τζέφερσον αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο με άλλη μια σπουδαία εμφάνιση. Κόντρα στο Μεξικό τελείωσε με 26 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, αγγίζοντας το πρώτο triple double στην ιστορία όλων των Mundobasket. Μαγικός καi κατάφερε ξανά να θυμίσει έναν θρύλο του παρελθόντος. Και όχι οποιονδήποτε, αλλά τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν. Eντάξει είναι ιεροσυλία, αλλά δείτε λίγο την πτήση του κόντρα στο Μεξικό. Λίγο Τζόρνταν θύμισε! Τι λέτε; Από τους παίκτες που δεν γίνεται να ξεχάσεις παρόλο που έπαιζε σε μία από τις χειρότερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης.

Rondae Hollis-Jefferson Kobe’yi bitirdi, JORDAN’a DÖNÜYOR 🪽🪽 pic.twitter.com/0bg5fSTbUJ — Her Şey NBA (@herseynba) September 2, 2023

To Mamba Mentality και το Νο.24

Δεν είναι τυχαίο που έχει επιλέξει να φορά το Νο.24. Ένα από τα δύο νούμερα που φορούσε ο Black Mamba στους Λέικερς. Το άλλο ήταν το Νο.8. Ο πρώην παίκτης των Νέτς και των Ράπτορς κάλπαζε με το 24 και πάλεψε σε όλα τα ματς της Ιορδανίας μέχρι τέλους. Αρνήθηκε να υποταχθεί και έδωσε τα πάντα για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Μπορεί να έχασε η ομάδα του, αλλά εκείνος έφυγε από το παρκέ και ήξερε πως τα είχε δώσει όλα. Ειδικά κόντρα στη Νέα Ζηλανδία που τελείωσε με 39 πόντους και έβαλε το μεγάλο σουτ που έστειλε το ματς στην παράταση. Το refuse to lose, η Mamba Mentality.

Ελάχιστοι θα θυμούνται την παρουσία της Ιορδανίας σε αυτό το Mundobasket. Όμως όλος ο κόσμος θα θυμάται τις στιγμές που ο... Κόμπι κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να παίξει μπάσκετ. Με την μορφή του Χόλις-Τζέφερσον. Σε ευχαριστούμε Ρόνταε που κατάφερες να μας ταξιδέψεις σε εκείνα τα όμορφα χρόνια που ο Black Mamba ξεσήκωνε το πλήθη στο ΝΒΑ και μάγευε τους οπαδούς των αγαπημένων του Λέικερς. Σε ευχαριστούμε που έδωσες άλλο νόημα στο Παγκόσμιο.

