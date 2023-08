Η Νέα Ζηλανδία ήταν στο +4 στα 15.5" για το τέλος του αγώνα με την Ιορδανία όμως Ροντάε Χόλις-Τζέφερσον ευστόχησε σε τρίποντο, κέρδισε φάουλ και έστειλε το ματς στην παράταση.

Η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει την Ιορδανία για τον Γ' όμιλο του Mundobasket 2023 και το ματς είχε συγκλονιστική εξέλιξη στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με τον δείκτη του σκορ στο 85-81 και ενώ απέμεναν 15.5" για το φινάλε, η Ιορδανία είχε την επαναφορά. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Ροντάε Χόλις-Τζέφερσον, ο οποίος διέσχισε το γήπεδο, σταμάτησε και σούταρε για τρεις, ευστοχώντας πίσω από τα 6μ.75 και κερδίζοντας φάουλ από τον Βέτζελ!

Ο Χόλις-Τζέφερσον ευστόχησε στη βολή, έκανε το 85-85 φτάνοντας τους 38 πόντους και έστειλε τον αγώνα στο έξτρα πεντάλεπτο μέσα σε αποθέωση.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI