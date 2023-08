Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν σταματάει να κλέβει την παράσταση στις προπονήσεις της Σλοβενίας με τα... τρελά του σουτ.

Το έκανε μία. Το έκανε δύο. Το έκανε τρεις. Ε, από ένα σημείο και μετά... χάθηκε το μέτρημα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς προσπαθεί σε κάθε προπόνηση της εθνικής Σλοβενίας να σκαρφιστεί και ένα διαφορετικό trick shot.

Όπως για παράδειγμα αυτό που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί μία ημέρα πριν από το παιχνίδι της ομάδας του με την Γεωργία του Ηλία Ζούρου (28/8, 14:30) στην Οκινάουα.

Ο «Luka Magic» επιχείρησε τρίποντο από τις 45 μοίρες πετώντας την μπάλα όσο πιο ψηλά μπορούσε. Ενδεχομένως να... άγγιξε και την οροφή γιατί ξέφυγε από τον φακό της κάμερας.

Πότε εμφανίστηκε ξανά η μπάλα; Μέσα στο καλάθι!

Luka Doncic makes a high-arching 3 after Slovenia’s practice ahead of tomorrow’s match against Georgia. pic.twitter.com/BPCgeRYqpQ