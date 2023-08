Ο Καναδάς παρέσυρε τη Γαλλία στο ντέρμπι του Group H, επικρατώντας με το εκκωφαντικό 95-65 και παίρνοντας αυτόματα το προβάδισμα για την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Καναδάς ταξίδεψε στην Τζακάρτα κουβαλώντας τον τίτλο ενός εκ των φαβορί στο Mundobasket 2023 κι έδειξε εξ αρχής τις προθέσεις του στη διοργάνωση, παίρνοντας... παραμάζωμα τη Γαλλία στην πρεμιέρα του Group H.

Οι Καναδοί σκόρπισαν τους «bleus» με σκορ 95-65, κάνοντας επιβλητική εμφάνιση στο β' ημίχρονο, απέναντι στους Γάλλους που ήταν τρομερά άστοχοι σε αυτό το διάστημα και δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (27π.) κουβάλησε επιθετικά τους νικητές ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Κέλι Ολίνικ (18π.), ο Ντίλον Μπρουκς (12π.) και ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ (12π.). Όσον αφορά τη Γαλλία, ο Εβάν Φουρνιέ σημείωσε μεν 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο όμως έμεινε στους 2 πόντους στο δεύτερο. Από 'κει και πέρα ο Ματίας Λεσόρ τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ ενώ ο Μουσταφά Φαλ έμεινε στο παρκέ 2:40.

Shai pulling up from the logo like its nothing. 🥵#FIBAWC x #WinForCanada pic.twitter.com/246unQJHLt