Ο Λούκα Ντόντσιτς θα μοιράζεται μέσω μίνι ντοκιμαντέρ την πορεία της εθνικής Σλοβενίας στο Mundobasket 2023.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έχει υπό την ιδιοκτησία του μια νέα εταιρεία παραγωγής που φέρει το όνομα «77Χ» και η οποία συνεργάζεται (και) με την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας.

Έτσι λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει μια σειρά μίνι-ντοκιμαντέρ, το «Everything It Takes» το οποίο θα αφορά την πορεία της εθνικής Σλοβενίας στο Μουντομπάσκετ. Μάλιστα τα επεισόδια θα προβάλλονται... real time και ειδικά για πλατφόρμες όπως το TikTok, το YouTube Shorts και το Instagram Reels μέσω κινητών τηλεφώνων.

«Είμαι περήφανος που θα μοιράζομαι την ιστορία της εθνικής μου ομάδας, ειδικά των συμπαικτών μου, και να ρίχνω φως στο σλοβενικό μπάσκετ όπως επίσης και τι σημαίνει για μένα» ανέφερε ο Λούκα Ντόντσιτς και συνέχισε: «Είναι κάτι περισσότερο από αυτό που κάνουμε στο γήπεδο. Αφορά την αδελφότητα, την καρδιά της ομάδας μας, το πάθος των φιλάθλων μας και την αγάπη για τη χώρα μας».

Μάλιστα και ο ίδιος ο Ντόντσιτς μοιράστηκε την είδηση μέσω των social media

I'm proud to announce "Everything It Takes," a documentary shorts series about my Slovenia national team.

Episodes will premiere across my channels over the next few weeks as we compete for The FIBA Basketball World Cup.



Thank you to all of my teammates, coaches and staff at… pic.twitter.com/S37GWd2HiS