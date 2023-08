Η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε τη 12άδα που θα παραταχθεί στο προσεχές Μουντομπάσκετ, πλαισιώνοντας την Ανγκόλα, τις Φιλιππίνες και την Ιταλία στο Group A.

Η Δομινικανή Δημοκρατία είναι η τελευταία, χρονικά, ομάδα που ανακοίνωσε τη 12άδα για το Mundobasket 2023, συμμετέχοντας στο Group A που θα διεξαχθεί στη Μανίλα μαζί με την Ανγκόλα, τις Φιλιππίνες και την Ιταλία.

Ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Καρλ-Άντονι Τάουνς δεσπόζει στο ρόστερ, μαζί με τον 34χρονο σέντερ Ελόι Βάργκας και τον Βίκτορ Λιζ.

Σε περίπτωση που η Δομινικανή Δημοκρατία προκριθεί στον επόμενο γύρο, διασταυρώνεται με το Group B στο οποίο συμμετέχουν το Νότιο Σουδάν, η Σερβία, η Κίνα και το Πουέρτο Ρίκο.

