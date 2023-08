Η Ιταλία έκανε επίδειξη... αυτοματισμών κόντρα στη Βραζιλία, βάζοντας καλάθι έπειτα από 6 πάσες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν no-look, με μόλις δύο ντρίπλες.

Η Ιταλία έδωσε ακόμη ένα φιλικό, αυτή τη φορά κόντρα στη Βραζιλία, επικρατώντας δύσκολα με 93-87.

Μεγάλος πρωταγωνιστής μπορεί να ήταν Σιμόνε Φοντέκιο με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, αλλά την παράσταση έκλεψε μια εντυπωσιακή φάση των Ιταλών.



Πιο συγκεκριμένα, η «Σκουάντρα Αντζούρα» πέτυχε δύο εντυπωσιακούς πόντους, κάνοντας επίδειξη ομαδικότητας. Η ομάδα του Ντατόμε, έκανε έξι συνεχόμενες πάσες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν no-look, χρησιμοποιώντας παράλληλα μόλις δύο ντρίπλες.

Italy with the most beautiful basketball possession of the summer so far 🔥



In 10 seconds:



6 passes

4 of them no-looks

2 dribbles



And 2 points to close out the friendly game vs Brazil pic.twitter.com/axUVFB2zIs