Ο Σλοβένος NBAερ μας δείχνει πως μπορεί να βάλει καλάθι, με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε απόσταση!

Η Σλοβενία βρίσκεται στην Ιαπωνία, όπου θα δώσει φιλική αναμέτρηση με την ομάδα του Τομ Χόβας, ενόψει την προετοιμασίας και των δύο για το Mundobasket 2023.

Λίγο πριν αρχίσει η προπόνηση της Σλοβενίας, ο Ντόντσιτς ευστόχησε σε ένα «τρελό» σουτ. Πιο συγκεκριμένα ήταν καθιστός στον πάγκο σε πολύ μακρινή απόσταση από το καλάθι, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να βάλει ένα... παρανοϊκό σουτ.

Υπενθυμίζουμε πως η Σλοβενία βρίσκεται στο Group F μαζί με το Πράσινο Ακρωτήρι, τη Γεωργία και τη Βενεζουέλα.

Ενώ η Ιαπωνία θα συμμετάσχει στο Group E, μαζί με Γερμανία, Φινλανδία και Αυστραλία.

Just another day at the office 🤷🏻‍♂️#mojtim | #winforslovenia | #fibawc pic.twitter.com/HRGA8u42Jw