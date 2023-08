Ο ανταγωνισμός στις προπονήσεις της Team USA είναι μεγάλος. Και αποτυπώθηκε σ' ένα κάρφωμα του Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος... προκάλεσε τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Άμπου Ντάμπι, όπου η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Team USA (18/8, 19:00) και την Γερμανία (19/8, 19:00) στα δύο τελευταία δυνατά φιλικά πριν από την συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις τάξεις των Αμερικανών η ένταση ολοένα και ανεβαίνει στις προπονήσεις θέλοντας να επιστρέψουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά το «κάζο» στην Κίνα πριν από τέσσερα χρόνια.

Μάλιστα δεν διστάζουν οι παίκτες του Στιβ Κερ να προκαλούν ο ένας τον άλλον, με τρανό παράδειγμα ένα κάρφωμα του Άντονι Έντουαρντς κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Team USA. Συγκεκριμένα την ώρα που επιχειρούσε το κάρφωμα, ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ τραβήχτηκε προς τα πίσω και άφησε τον παίκτη των Τίμπεργουλβς να καρφώσει.

Τι... το 'θελε; «Πήδα! Δεν είσαι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς στο ΝΒΑ» του είπε ο Έντουαρντς θέλοντας να τον... τσιγκλίσει.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

"Jump! Ain't you Defensive Player of the Year?"



Anthony Edwards to Jaren Jackson Jr. 😅🔥



(via @usabasketball) pic.twitter.com/9XCHU4W9Hj