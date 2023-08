Oι Γερμανοί είναι σε αναμμένα κάρβουνα για την κατάσταση του Ντένις Σρούντερ ενόψει Παγκοσμίου.

Στα τελευταία μεγάλα τουρνουά ο Ντένις Σρούντερ είναι ο απόλυτος ηγέτης των Γερμανών, πραγματοποιώντας τεράστιες εμφανίσεις σαν εκείνη που έκανε κόντρα στην Εθνική μας στον προημιτελικό του Eurobasket.

Πάντως υπάρχει ανησυχία στην φετινή προετοιμασία των Γερμανών ενόψει του Παγκοσμίου, εκεί που θα παίξουν με Αυστραλούς, Φινλανδούς και Ιάπωνας στον όμιλο. Ο γκαρντ των Ράπτορς δεν βρίσκεται στο 100% της κατάστασης του, 16 μέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Ο Σρούντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα από ένα τραυματισμό στον αχίλλειο και μένει να δούμε αν θα βρεθεί στο Παγκόσμιο στα γήπεδα της Ασίας.

Dennis Schroder is not at 100% with several weeks to go until the World Cup as he deals with issues stemming from an Achilles injury 😰 #FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/Le7Vwv87G0