Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς δεν αποδείχτηκε σοβαρός και θα συνεχίσει τις προπονήσεις με την Εθνική Σλοβενίας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σλοβενία, εξαιτίας ενός χτυπήματος που δέχτηκε στο γόνατό του, στα τελευταία λεπτά της 2ης περιόδου.

Το προπονητικό επιτελείο επέλεξε να τον προφυλάξει, ενώ προκύπτει πως το χτύπημα δεν προκάλεσε κάτι σοβαρό. Και ο Ντόντσιτς θα συνεχίσει να προπονείται με την Εθνική Σλοβενίας, ενόψει της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναμονή υπάρχει στη Σλοβενία αναφορικά με τον τραυματισμό του Βλάτκο Τσάντσαρ.

