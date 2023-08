Ο Ρούντι Γκομπέρ πέτυχε το πρώτο τρίποντο της καριέρας του, στη φιλική αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαυροβούνιο και αμέσως έκανε μία απίθανη δήλωση!

Ο Ρούντι Γκομπέρ είχε επιχειρήσει 17 τρίποντα στην καριέρα του. Τουλάχιστον σε αυτή των συλλόγων που έχει αγωνιστεί, σε Γαλλία και ΝΒΑ. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις, ο σέντερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν είχε επιχειρήσει ούτε ένα σουτ τριών πόντων.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (2/8). Στην επικράτηση των Γάλλων κόντρα στο Μαυροβούνιο ο Γκομπέρ το τόλμησε και επιβραβεύθηκε με το πρώτο τρίποντο της καριέρας του!

Ladies and gentlemen, Rudy Gobert has made his FIRST ever three 😱



pic.twitter.com/EoRaku7Eyr