Ο General Manager του Καναδά αναφέρθηκε στο status του Τζαμάλ Μάρεϊ όσον αφορά τις πιθανότητες συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δίχως να είναι 100% έτοιμος ώστε να ενισχύσει την εθνική ομάδα στην Τζακάρτα.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έχασε όλη τη σεζόν 2021/22 εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και φέτος πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ ως το... alter ego του Νίκολα Γιόκιτς στους Ντένβερ Νάγκετς, σημειώνοντας 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ μ.ό.

Πλέον το ζήτημα έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα του Καναδού γκαρντ όσον αφορά την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τον General Manager των Καναδών, Ρόουαν Μπάρετ, η συμμετοχή του Τζαμάλ Μάρεϊ στη διοργάνωση είναι αμφίβολη. Ο 26χρονος γκαρντ θέλει να αγωνιστεί, όμως ακόμη δεν έχει πάρει το ΟΚ από ιατρικό τιμ που καλείται να αποφασίσει άμεσα. «Δεν είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί στην Τζακάρτα» αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον Μάρεϊ.

Ο Καναδάς είναι στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη Γαλλία, τη Λετονία και τον Λίβανο.

