Η προεπιλογή της Βενεζουέλας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023

Η Βενεζουέλα μπήκε στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας της, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, με την ομοσπονδία να ανακοινώνει την προεπιλογή 21 παικτών.

Η Βενεζουέλα συμμετέχει στον 6ο όμιλο, κόντρα σε Σλοβενία, Πράσινο Ακρωτήριο και Γεωργία, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται στην Ιαπωνία και την Οκινάουα.

