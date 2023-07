Γνωστή από την ιταλική ομοσπονδία έγινε η 16άδα που θα βρεθεί στο στάδιο της προεπιλογής για την Ιταλία ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά φόντο την εξαιρετική πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του προηγούμενου καλοκαιριού ξεκινά και η προετοιμασία της Ιταλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου σε πρώτη φάση θα αντιμετωπίσει Ανγκόλα, Δομινικανή Δημοκρατία και Νέα Ζηλανδία.

Μπορεί ο Ντάριους Τόμπσον να μην είναι στη διάθεση του Ποτζέκο εξαιτίας προβλημάτων με τα έγγραφα του διαβατηρίου και ο Πάολο Μπανκέρο να επέλεξε τις ΗΠΑ, ωστόσο ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τη 16άδα της προετοιμασίας.

Και είναι η εξής: Μάρκο Σπίσου, Νίκο Μάνιον, Στέφανο Τονούτ, Νίκολο Μέλι, Σιμόνε Φοντέκιο, Τζιαμπάολο Ρίτσι, Ματέο Σπανιόλο, Γουλιέλμο Καρούσο, Ακίλε Πολονάρα, Μουχαμέτ Ντιούφ, Ρικάρντο Βισκόντι, Λούκα Σεβερίνι, Γκραμπριέλε Προσίντα, Τόμας Βολντετένσε, Αλεσάνδρο Παγιόλα, Λουίτζι Ντατόμε.

