Μάτζικ Τζόνσον: «Από την Team Usa λείπει ο παίκτης με τα τέσσερα πρωταθλήματα» (pic)

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον μιλώντας για το πρώτο ματς της εθνικής ΗΠΑ και την ήττα από τη Γαλλία υποστήριξε ότι από την ομάδα λείπει ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο θρύλος του ΝΒΑ και χρυσός Ολυμπιονίκης με την «Dream Team» των ΗΠΑ το 1992 στη Βαρκελώνη, σχολίασε την ήττα της Αμερικής από τη Γαλλία και υποστήριξε ότι λείπει ένας παίκτης από την ομάδα. Ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Συγκεκριμένα ανέφερε στο twitter: «Αυτός που λείπει από την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, είναι ένας τύπος ο οποίος έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα ΝΒΑ (κάτι που αποδεικνύει ότι είναι νικητής), ο καλύτερος ηγέτης στο άθλημα του μπάσκετ και κάποιος ο οποίος κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Ο Λεμπρόν Τζέιμς».

What the USA Men’s Basketball team is missing is a guy who’s won 4 NBA Championships (making him a proven winner), the best leader in the game of basketball, and someone who makes his teammates better…aka LeBron James!