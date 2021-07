Ντόντσιτς: Έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων! (pic & vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όποιος παρακολούθησε το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Αργεντινή, για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα έχει καταλάβει ότι μιλάμε για ένα σπουδαίο ματς.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μια σπουδαία μπασκετική παράσταση, με τα νιάτα και την εμπειρία να μοιράζονται τις εντυπώσεις. Από την μια ο Λουίς Σκόλα και από την άλλη ο εξωπραγματικός Λούκα Ντόντσιτς. Ο νεαρός Σλοβένος έκανε ντεμπούτο στην μεγάλη σκήνη των Αγώνων και δεν δίστασε ούτε στιγμή. Σταμάτησε στους 48 πόντους και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Έγινε ο Ευρωπαίους με τους περισσότερους πόντους στην ιστορία των αγώνων, έκανε προσωπικό ρεκόρ, αφού οι περισσότεροι που είχε πετύχει ήταν οι 46, ενώ ισοφάρισε την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Όλα αυτά συνδυάστηκαν σε μια εμφατική νίκη με 118-100 κόντρα στους φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2019.

The greatest Olympic debut in #Basketball history. LUKA. MAGIC. 🇸🇮



⭐️ Best scoring tally by a European in Olympic history

⭐️ Personal career high (previously 46 in the @NBA)

⭐️ Tied 2nd most in an Olympic game

⭐️ Defeated World Cup 2019 vice-champions 🇦🇷#Tokyo2020 pic.twitter.com/1hLzUfCwy3