Ρομπότ στάζει... τρίποντο από το κέντρο στο ημίχρονο του Γαλλία-ΗΠΑ! (vid)

Μπορεί η Γαλλία να μην... σκόραρε έξω από τα 6.75 μέτρα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά το έκανε με χέρι «αλφάδι» ένα ρομπότ!

Τι σου είναι πάντως αυτοί οι Ιάπωνες... Φρόντισαν να κλέψουν την παράσταση στο ημίχρονο του αγώνα Γαλλία-ΗΠΑ, χάρη στο... κατασκευαστικό τους δαιμόνιο!

Συγκεκριμένα παρουσίασαν ένα ρομπότ... μπασκετμπολίστα, το οποίο σκόραρε τόσο από ακριβώς έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων όσο και από το κέντρο του γηπέδου.

Θα έλεγε κανείς ότι έχει... χέρι «αλφάδι» δίνοντας τρομερή καμπύλη στην μπάλα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

A basketball-shooting robot!!!



Haven’t seen anything like it since the Spurs sent one to Toronto. pic.twitter.com/l9L7k2FDou