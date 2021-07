Ντουράντ: Ο Ντρέιμοντ Γκριν «έστησε» τη φάρσα στον KD (pic)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ήταν εκείνος που είχε... οργανώσει τη φάρσα στον Κέβιν Ντουράντ όσον αφορά τα υποτιθέμενα γενέθλιά του.

Στο Τόκιο, όπου βρίσκεται η Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Κέβιν Ντουράντ είδε τους συμπαίκτες του να του τραγουδούν το «happy birthday» αν και... δεν είχε γενέθλια.

Συγκεκριμένα ο KD θα κλείσει τα 33α του γενέθλια στις 29 Σεπτεμβρίου και προς μεγάλη του έκπληξη είδε τα μέλη της Team USA να του εύχονται «χρόνια πολλά». Ο ίδιος «στράβωσε» και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ο «δράστης» της φάρσας δεν ήταν άλλο από τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι δυο τους ήταν και συμπαίκτες στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τον Ντουράντ να γράφει σε Story στο Instagram: «Βάζω στοίχημα ότι ήταν δική του ιδέα αδερφέ» και τον Γκριν να απαντάει: «Χαχα, φυσικά!»

