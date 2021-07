ΗΠΑ: Οι δύο συνεχόμενες ήττες αποτελούν ιστορικό... κατόρθωμα! (pic)

Οι ΗΠΑ ηττήθηκαν από την Αυστραλία, είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους μέσα σε μερικές ημέρες και αυτό αποτελεί ιστορικό... κατόρθωμα.

Περίεργα έχουν ξεκινήσει τα πράγματα για την ομάδα μπάσκετ των ΗΠΑ, αφού μόλις μερικές ημέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες σύννεφα μαζεύονται από πάνω τους. Από τον ενθουσιασμό μιας εξαιρετικής ομάδας, γρήγορα περάσαμε στην απογοήτευση και την σκληρή κριτική. Για να γίνει αυτό χρειάστηκαν δύο ιστορικές ήττες για τις ΗΠΑ.

Η δεύτερη ήρθε χθες τα ξημερώματα από την Αυστραλία με 83-91. Είχε προηγηθεί αυτή από την Νιγηρία, με την προετοιμασία της ομάδας τους να μην πηγαίνει ιδανικά.

Φυσικά, μιλάμε για μια περίοδο προετοιμασίας, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί είναι παραδοσιακά σκληροί με την ομάδα τους και συγκεκριμένα με τους NBAers τους.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ομάδα των ΗΠΑ χάνει back to back παιχνίδια προετοιμασίας, από τότε που πηγαίνουν επαγγελματίες και συγκεκρριμένα το 1992.

Μέχρι τώρα είχαν κάνει συνολικά, όλα αυτά τα χρόνια και σε διάστημα 10,581 ημερών 2 ήττες, όσες δηλαδή έκαναν και τώρα μέσα σε 3 μόλις ημέρες. Ο Πόποβιτς φαίνεται ήδη εκνευρισμένος και ακούει σκληρή κριτική, οι ΝΒΑers που αποφάσισαν να είναι εκεί θα ακούσουν και πάλι αρκετά σχόλια και μένει να δούμε πως θα βγει όλο αυτό στο Τόκιο.

The U.S. men's basketball team suffered its 2nd loss in 3 days, falling to Australia in Las Vegas tonight, 91-83.



It is the 1st time Team USA has lost back-to-back exhibition games since professionals started playing in 1992 (were 54-2 in exhibitions in this span prior to this). pic.twitter.com/8TAZG0XyBd