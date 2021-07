Πόποβιτς σε δημοσιογράφο: «Θα με αφήσεις να μιλήσω ή όχι;» (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν ήθελε κάτι παραπάνω. Η ήττα των ΗΠΑ από την Αυστραλία τον είχε... κουρδίσει. Και μία (άστοχη) ερώτηση τον έκανε να δώσει ένα μάθημα σε εκπρόσωπο του Τύπου.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς είναι ο... εφιάλτης κάθε δημοσιογράφου. «Ξερές» και μονολεκτικές απαντήσεις, μερικές φορές αγένεια και εκάστοτε ένας διάλογος που δεν θα έπρεπε να γίνει.

Η νέα ήττα της Team USA, αυτή τη φορά από την Αυστραλία, έφερε τον Πόποβιτς προ των δημοσιογράφων. Και η ερώτηση περί προσμονής «να διαλύσουν τον κάθε αντίπαλο, όπως έκαναν οι προκάτοχοί του», έφερε την αντίδραση του προπονητή των Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Με ρώτησες και την προηγούμενη φορά το ίδιο», είπε ο Πόποβιτς, με τον δημοσιογράφο να συνεχίζει να μιλάει. Και τον προπονητή της Team USA να τον ρωτάει αν «μπορώ να τελειώσω τη δήλωσή μου; Θα με αφήσεις ή όχι;». Και να καταλήγει στον... νόμο του «Ποπ»: «Να είσαι ήσυχος εκεί πέρα για να τελειώσω».

Τι απάντησε; «Οταν λες ότι διαλύουν κάθε αντίπαλο, δεν έχεις σεβασμό για τους άλλους. Οι καλές ομάδες δεν θα χάσουν εύκολα, μπορεί να συμβεί, αλλά απέναντι στις καλές ομάδες να σημειωθούν άνετες νίκες».

Gregg Popovich gets into exchange with reporter after Team USA's loss to Australia. pic.twitter.com/5XEp114qIh