Team USA: Με τον Τζέιμς Χάρντεν στο Τόκιο! (pic)

Και ο Τζέιμς Χάρντεν θα είναι στη 12άδα της Team USA, ενόψει του τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο!

Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο... τρομάζει. Δεν έχει περάσει μόνο λίγη ώρα από την είδηση πως στην Ιαπωνία θα ταξιδέψει ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ενώ χθες (20/6) έγινε γνωστό ότι στην αποστολή θα είναι και ο Κέβιν Ντουράντ!

Οι παίκτες των Μπρούκλιν Νετς στο Τόκιο θα είναι τουλάχιστον δύο, αφού και ο Τζέιμς Χάρντεν δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει στους Αγώνες.

Σημαντικό ρόλο, όπως και στην περίπτωση του Ντουράντ, έπαιξε ο αποκλεισμός των Νετς από τους τελικούς της Ανατολής. Βέβαια, ο Χάρντεν θα πρέπει να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε σε ολόκληρη τη σειρά με τους Μπακς, αγωνιζόμενος στα περισσότερα ματς με τράβηγμα δευτέρου βαθμού!

Ήδη η Team USA έχει αποσπάσει το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή τους από τους Ντέβιν Μπούκερ (μολονότι οι Σανς μπορεί να αγωνιστούν στους τελικούς του ΝΒΑ), Τζέισον Τέιτουμ, Ντρέιμοντ Γκριν, Ντάμιαν Λίλαρντ, Μπράντλεϊ Μπιλ.

James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics.



