Team USA: Πάει Τόκιο ο Τέιτουμ, όχι ο Μπάτλερ (pics)

Ένα «ναι» και ένα «όχι» για την συγκρότηση της Team USA, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο! Ο Τζέισον Τέιτουμ δήλωσε διαθέσιμος, όχι όμως και ο Τζίμι Μπάτλερ.

Μετά την καλή αρχή, και τους Ντρέιμοντ Γκριν και Ντάμιαν Λίλαρντ να δηλώνουν διαθέσιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ήρθε και η πρώτη άρνηση.

Ο Τζίμι Μπάτλερ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στους Αγώνες, αφού θέλει να ξεκουραστεί μετά από δύο επίπονες σεζόν, ενώ στο μυαλό του έχει και τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με τους Μαϊάμι Χιτ.

Σύμφωνα με το Yahoo! Sports, πάντως, η Team USA θα έχει το πιο σημαντικό κομμάτι της, τον Τζέισον Τέιτουμ. Ο forward των Σέλτικς, αποτελούσε τον 1ο στόχο της ομοσπονδίας για το καλοκαιρινό τουρνουά και όλα δείχνουν ότι είπε το «ναι».

Φέτος, ο Τέιτουμ μέτρησε 26.4 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ, με τους Σέλτικς να αποκλείονται στον 1ο γύρο των Playoffs από τους Μπρούκλιν Νετς (4-1).

Boston Celtics star Jayson Tatum has committed to playing for USA Basketball at this summer’s Tokyo Olympics, league sources tell @YahooSports . https://t.co/Z2md4bqd8z

Heat’s Jimmy Butler bypasses USA Basketball berth for Tokyo Olympics. https://t.co/RjBBcZMhn3 Move allows time for recovery after a pair of whirlwind seasons, as extension talks loom this summer.