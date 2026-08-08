Αστρονομικά είναι τα ποσά για τα ακριβότερα εισιτήρια στον τελικό του μπάσκετ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Αξέχαστος έχει μείνει ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, με τον Στεφ Κάρι να κάνει «μαγικά» πράγματα στο παρκέ και τις ΗΠΑ να φτάνουν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στο Λος Άντζελες το 2028 και οι τιμές των ακριβών εισιτηρίων πραγματικά... ζαλίζουν.

Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών των εισιτηρίων που δημοσίευσε το «The Athletic», το ακριβότερο εισιτήριο για τον τελικό του ανδρικού μπάσκετ ανέρχεται στα 3.350 δολάρια.

Ακριβότερες τιμές έχει μόνο στην Τελετή Έναρξης, με τις τιμές των εισιτηρίων να φτάνουν έως τα 5.519 δολάρια, και στην Τελετή Λήξης, όπου το κόστος αγγίζει τα 4.961 δολάρια.

Πρόκειται για «αστρονομικά» ποσά όσον αφορά το μπάσκετ, δείγμα βέβαια και της ζήτησης που υπάρχει στις ΗΠΑ.