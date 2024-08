Το κάρφωμα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε μπροστά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς από τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων έγινε viral και στο NBA 2K.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών, μετά και τη μετακίνησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο NBA και τους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Λίγες ημέρες πριν, ο Γιαμπουσέλε μαζί με τους συμπαίκτες του στη Γαλλία, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, αφού παρά την υπερπροσπάθεια στον τελικό, η Team USA του Στεφ Κάρι έφτασε ως το τέλος της διαδρομής.

Ωστόσο ένα κάρφωμα του Γιαμπουσέλε έστρεψε πάνω του τα βλέμματα και αυτό γιατί εμπλέκεται στη φάση ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Γάλλος φόργουορντ έκανε... πόστερ τον «βασιλιά» και αυτή η φάση όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά έγινε αναπαράστασή της στο NBA2k.

Στο γνωστό παιχνίδι για τους φανς του NBA, υπήρξε η αναπαράσταση του καρφώματος που την έκανε να... μοιάζει αληθινή.

Someone recreated Guerschon Yabusele's dunk on LeBron James in the Olympics on NBA 2K 🤣



(via nba2k_thecobra26/ IG)pic.twitter.com/TOL5dncGSs