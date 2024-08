Η μετακίνηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στους Σίξερς είναι δεδομένη και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε τους όρους της συμφωνίας του Γάλλου φόργουορντ με τη Φιλαντέλφια.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε τρομερό τουρνουά στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Εθνική Γαλλίας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με τους Bleus και πλέον έχει μπροστά του την υπέρτατη πρόκληση της επιστροφής στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Ο Σαμς Τσαράνια αποκάλυψε νωρίτερα ότι ο Γιαμπουσέλε θα περάσει τον Ατλαντικό για πρώτη φορά μετά τη τη διετία 2017-19 και το πέρασμά του από τους Μπόστον Σέλτικς προκειμένου να πλαισιώσει τον Τζοέλ Εμπίντ, τον Πολ Τζορτζ και τον Ταϊρίς Μάξι στους Σίξερς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Γάλλος φόργουορντ συμφώνησε με τους Σίξερς ως backup του Κέιλεμπ Μάρτιν για μονοετές συμβόλαιο και 2.1 εκατομμύρια δολάρια.

Σημειωτέον, το NBA-out στο συμβόλαιο του ασημένιου Ολυμπιονίκη με τη Ρεάλ ανέρχεται 2.5 εκατομμύρια δολάρια και οι ομάδες του ΝΒΑ μπορούν να καταβάλλουν 850.000 δολάρια. Κοινώς, στην... τσέπη του Γιαμπουσέλε θα μείνουν 450.000 δολάρια προ φόρου.



Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe