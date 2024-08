Ο Τζόελ Εμπίντ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική των ΗΠΑ και το Καμερούν τον τίμησε για αυτή τη διάκριση.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ για μία ακόμη φορά κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιμετωπίζοντας μάλιστα στον μεγάλο τελικό της οικοδέσποινας Γαλλίας.

Ο Τζόελ Εμπίντ, πέραν από το μετάλλιο στο ολυμπιακό τουρνουά, πρόσθεσε στη συλλογή του μία ακόμη διάκριση. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Καμερούν τίμησε τον 30χρονο σέντερ δίνοντάς του το μετάλλιο του Τάγματος της Ανδρείας.

Ο σταρ των Φιλαδέλφεια Σίξερς μπορεί να έχει μεγαλώσει και να έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αμερική, ωστόσο έχει γεννηθεί στη Γιαουντέ του Καμερούν. Ο ίδιος μάλιστα σε πρόσφατες δηλώσεις του υποστήριξε ότι στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες ίσως να εκπροσωπήσει τη χώρα της Αφρικής αντί των ΗΠΑ.

Joel Embiid has received his Order of Valor from the president of Cameroon 🇨🇲 pic.twitter.com/Z3xOz0pHIB