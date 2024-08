Ο Τζόελ Εμπίντ φαίνεται πως σκέφτεται στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες να εκπροσωπήσει το Καμερούν.

Οι ΗΠΑ κατάφεραν για μία ακόμη φορά να φτάσουν στον τελικό του Ολυμπιακού Τουρνουά και είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο κόντρα στην οικοδέσποινα Γαλλία, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (10/8, 22:30).

Ο Τζόελ Εμπίντ μέχρι τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει μετρήσει κατά μέσο όρο από 13 πόντους με 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 18,2 λεπτά συμμετοχής. Ο ίδιος ωστόσο μέσα από δηλώσεις του αποκάλυψες ότι στην επόμενη Ολυμπιάδα ίσως φοράει τη φανέλα του Καμερούν!

«Το Παρίσι είναι μία σπουδαία πόλη και οι επόμενοι αγώνες είναι στο Λος Άντζελες. Μπορεί να μην είμαι με την εθνική των ΗΠΑ, μπορεί να είμαι με το Καμερούν».

