Ο Κέβιν Ντουράντ θα είναι 39 χρονών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 όμως οι υπεύθυνοι της Team USA θέλουν τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής και κάτοχο τεσσάρων χρυσών μεταλλίων στη διοργάνωση του Λος Άντζελες.

Ο Κέβιν Ντουράντ έγινε ο πρώτος με τέσσερα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και πλέον το επόμενο βήμα του KD έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αφού ετοιμάζεται να αγοράσει μετοχές της Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα, πάντως, με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, οι υπεύθυνοι της Team USA θα ήθελαν να έχουν τον Ντουράντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 που θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες.

Ο Ντουράντ θα είναι 39 χρονών στην επόμενη διοργάνωση ενώ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ενισχύσει εκ νέου τις ΗΠΑ στο κορυφαίο αθλητικό event του πλανήτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει ξανά.

Kevin Durant's participation in the Los Angeles 2028 Olympics remains uncertain, but Team USA would reportedly give him a provisional yes for a potential return