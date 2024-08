Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν τηλεσχολιαστής, Κέντρικ Πέρκινς, σχολίασε την επιτυχία των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ 2024 και αναφέρθηκε ξανά στη συζήτηση περί GOAT.

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τουρνουά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Ο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς αγωνίστηκε σε 6 ματς και μέτρησε 24.5 λεπτά στο παρκέ, 14.2 πόντους, 8.5 ασίστ, 6.8 ριμπάουντ, 1.3 κλεψίματα, με 31/40 δίποντα, 4/13 τρίποντα και 11/15 βολές.

Έτσι έφτασε τα τρία χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το Πεκίνο (2008) και το Λονδίνο (2012), αφήνοντας πίσω τον Μάικλ Τζόρνταν των δύο χρυσών σε Λος Άντζελες (1984) και Βαρκελώνη (1992).

Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ και νυν τηλεσχολιαστής, Κέντρικ Πέρκινς, αναφέρθηκε στην επιτυχία της Team USA στο Παρίσι, κάνοντας τις συγκρίσεις μεταξύ ΛεΜπρόν και Τζόρνταν. «Πλέον ο Τζέιμς έχει ένα χρυσό παραπάνω από τον MJ. Έχει τρία χρυσά μετάλλια. Ο MJ έχει δύο... Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης στο μπάσκετ».

Kendrick Perkins says LeBron James is officially the GOAT



“He got one up on MJ right now... he has three gold medals. MJ has two... he's the most important player in basketball.”



(h/t @awfulannouncing ) pic.twitter.com/3mLqMHPZw5