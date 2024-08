Οι ΗΠΑ έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπάσκετ 2024 και ο Ντέβιν Μπούκερ αποχώρησε με ποδήλατο από το πάρτι των Αμερικανών στο Παρίσι για το χρυσό μετάλιο!

Οι Αμερικανοί επικράτησαν των Γάλλων στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ στο Παρίσι και έτσι κατέκτησαν το πέμπτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο, ξεκινώντας από το 2008 να αυξάνουν τη συλλογή τους, φτάνοντας τα 17.

Οι παίκτες του Στιβ Κερ παρέλαβαν τα χρυσά τους μετάλλια, πανηγυρίζοντας στην Arena του Bercy, με τον ΛεΜπρόν να παίρνει το βραβείο του MVP.

Ακολούθως γιόρτασαν στο Παρίσι, με τον Ντέβιν Μπούκερ να αποχωρεί με ποδήλατο στις 6 το πρωί!

Devin Booker leaving the club at 6am on a Bike. 😂😂



